شكرا لقرائتكم خبر عن استغاثة ملاك كومبوند في التجمع الأول بعد تصدع العقارات.. وصاحب الشركة يرد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث عدد من ملاك أحد الكومبوندات بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة بمسؤولي المحافظة ووزارة الإسكان، بعد تصدع عقاراتهم وهبوط جزء كبير منها بسبب وجود مشاكل في التربة.

وحرر الملاك محاضر رسمية ضد الشركة المنفذة للكومبوند والمملوكة لرجل الأعمال هاني العسال، متهمين إياها بالبناء على تربة طفيلية لا تصلح للبناء إلا بعد معالجتها، ما أدى لتصدع جدران الوحدات.

وقالت لبنى أحمد، إحدى الملاك في الكومبوند، إنها اشترت فيلا سكنية A27 بالمشروع عام 2016 على أرض رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالي بالتجمع الأول، بنحو 4 ملايين جنيه.

وأضافت: «قمت بتشطيبها بالكامل بنحو 3 ملايين جنيه وبعد أن قمت بالفعل بالنقل للعيش بها مع عائلتي، فوجئت بتصدع الجدران بشكل مبالغ فيه، ووجود شروخ كبيرة تمتد من السقف وحتى الجدران».

وتابعت: «وجدت أن وجودي في الفيلا خطر على وعلى عائلتي، وقمت بمخاطبة إدارة الكومبوند من شهر 6 قبل الماضي، ولم أتلق منهم أي استجابة حتى قمت باستدعاء مهندس وخبير من شركة هندسية على نفقتي الخاصة واخذت عينات من تربة الفيلا الخاصة بي، والنتيجة أن الفيلا مبنية على تربة طفيلية لا يصلح البناء عليها إلا بعد معالجتها بطرق محددة».

ومضت قائلة: «قمت بعمل بلاغ وتم تحويلي للحي الذي اثبت التصدعات الموجودة في الفيلا، وقام بتوثيق نفس نتيجة الشركة الهندسية، وهي شركة هندسية معتمدة، ورفعت دعوى قضائية والمحكمة عينت خبير للمعاينة مرة أخرى، ويقدر التلفيات، وأنا أثق في القضاء كثيرا في رد حقي».

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في المقابل، قال مالك الكومبوند هاني العسال: «بالتأكيد نحتاج لحل الموضوع، وبالفعل تم عرض حلول ولكن العميلة لم توافق على أي منها.. بكل تأكيد الشركة مرحبة بالحلول ومن الممكن أن يكون بيننا اتصال غدا وذلك لشرح الموضوع».

استغاثة ملاك كومبوند بالتجمع الأول بعد تصدع العقارات

استغاثة ملاك كومبوند بالتجمع الأول بعد تصدع العقارات

استغاثة ملاك كومبوند بالتجمع الأول بعد تصدع العقارات

استغاثة ملاك كومبوند بالتجمع الأول بعد تصدع العقارات

استغاثة ملاك كومبوند بالتجمع الأول بعد تصدع العقارات