شكرا لقرائتكم خبر عن طولها 225 مترًا والغاطس 11 مترًا.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة وادي العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس «القطاع الشمالي» أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة «وادي العرب»، التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترًا والغاطس 11 مترًا. وتقوم السفينة بتفريغ 63000 طن قمح أوكراني بالميناء المستورد بواسطة هيئة السلع التمونية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين. وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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