شكرا لقرائتكم خبر عن المعالج القرآنى لـ"مصطفى حفناوى": المشاهير مش بيهتموا بتحصينات الحسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد جبر، باحث في علوم الرقية الشرعية، المعالج القرآنى لليوتيوبر مصطفى حفناوى، الذي توفي اليوم، إن الرسول قال "إن العين حق وتدخل القبر وتدخل الجمل القدر، ولو قولت أن شيئاً يسبق القدر لسبقته العين"، مشدداً على أن العين يمكن أن تصل بالإنسان أن يصل إلى القبر فى حال أن الإنسان لم يفعل الالتزامات الكاملة التى أوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

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جاء ذلك في انفراد لتلفزيون الخليج 365 بحوار مع المعالج أحمد جبر الذى تابع حالة اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي، والذي توفي اليوم بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام، حيث أعد الحوار محمد محسوب وقدمه تامر إسماعيل ورغدة بكر.

وأضاف أنه علي الشباب أن يتخذوا التحصين اليومي الذي انغفلوا عنه بمعني الكلمة مثل عدم نشر الصور الشخصية وتفاصيل الحياة اليومية على مواقع التواصل الاجتماعى لان الدين لم يامرنا بذلك، ويجب أن يداري الشخص على أموره الشخصية مثل النجاحات التي يحققها كما امر النبي.

وأشار إلى أن مصطفى حفناوى كان عمله نشر فيديوهات على يوتيوب وكانت ناجحة أي أن عمله ونجاحه واضح للجميع لكن كان عليه أن يفعل تحصيناته اليومية مثل قراءة آية الكرسي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، متابعاً "اليوتيوبيرات والمشاهير زي مصطفى وغيرهم مش بيهتموا بالتحصينات".