​"الصحفيين": عقد لجنة قيد تحت التمرين عقب "المشتغلين" مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن خالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عقد لجنة القيد لجدول تحت التمرين عقب انتهاء لجنة المشغلين، معبرًا عن تقديره لظروف شباب الصحفيين جيدًا.
وأوضح ميري أن مجلس النقابة سيبحث مصير الصحف الصادر لها قرار بتحديد موقف للتكويد، قبل انعقاد اللجنة المقبلة، خلال اجتماع مجلس النقابة.
وفتحت نقابة الصحفيين، من قبل باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي، حيث سيتقدم الصحفي بالأوراق المطلوبة وهي خطاب المؤسسة وبرنت التأمينات وصورة الكارنيه.
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