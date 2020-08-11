الأوقاف: 114 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، أن حصيلة صكوك الأضاحي بلغت 114 مليون جنيه بزيادة نحو 10 ملايين جنيه، عن العام الماضي، و82 مليون جنيه عن العام الأول للمشروع.
وأشارت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أنه يجري الآن توزيع 1200 طن من لحوم الأضاحي وفق خطة التوزيع التي يتم إعلانها أسبوعيًّا على موقع الوزارة.
ووجهت وزارة الأوقاف، تحية تقدير وعرفان لكل من أسهم في هذا المشروع العظيم بجهد أو مال، وتحية لكرم الشعب المصري العظيم المعروف بتراحمه وتكافله.
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