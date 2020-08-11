اليوم.. محاكمة متهم بهتك عرض ابنته بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة متهم بهتك عرض ابنته بمدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبدالرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.

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وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ع. س"، عاطل بهتك عرض ابنته الطفلة "ص.ع"، بدائرة قسم مدينة نصر، وذلك بدون قوة أو تهديد حال كونها طفلة لم تتجاوز سن الثمانية عشر ميلادياً بأن قام بحسر ملابسها عنها واستطالت يداه لمواضع عفتها باسطا سلطته عليها كأب.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها، التي أكدت بقيام المتهم _ والدها_ بحسر ملابسها عنها والتعدي عليها جنسيا؛ عن طريق ملامسة مواضع عفتها وكان ذلك حال كونها طفلة لم تتجاوز الثمانية عشر ميلاديا.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، الذي أكد بأن تحرياته السرية توصلت لصحة واقعة تعدي المتهم على المجني عليها بتجريدها من ملابسها، والاستطالة إلى مواطن عفتها بقصد هتك العرض حال كونها طفلة لم تتجاوز سن الثمانية عشر ميلاديًا.