محاكمة متهم بقتل مواطن وإحداث عاهة مستديمة لآخرين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم "أ. س"، لاتهامه بقتل مواطن وإحداث عاهة مستديمة لمواطنين بمدينة نصر.

أسندت النيابة للمتهم "أ. س"، سائق، تهمة ضرب المجني عليه "ه. م"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وتربص له بالمكان الذي أيقن تواجده به سلفاً، وما أن أبصره حتى ألقاه بمادة كاوية محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، ولم يكن قاصداً من ذلك قتله، إلا أن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة ضرب المجني عليه "ر. أ"، عمداً بأن ألقاه بمادة كاوية، فأحدثت الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية.

وأسندت للمتهم أيضًا تهمة ضرب المجني عليه "ع. ف" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أعجزته عن قيامه بأعماله الشخصية مدة لا تقل عن 20 يوماً.