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مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب ميكروباص بأطفيح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، اليوم الاثنين؛ إثر انقلاب ميكروباص بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بنطاق مركز أطفيح ووجود متوفى ومصابين.

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وانتقلت قوة من قسم شرطة أطفيح تنسيقا مع فرقة الشرق، وتبين انقلاب ميكروباص لدى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة اثنين آخرين.

تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، ويتلقى المصابان العلاج اللازم في الوقت الذي تم نجنيب السيارة لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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