"تأمين انتخابات مجلس الشيوخ والتنقيب عن الآثار خلف معبد إدفو".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب 18 آخرون، أمس الأحد؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمركز الصف، جنوب الجيزة.

عناصر شرطية مدربة، تجهيزات تقنية ولوجستية حديثة مزودة بها يما يسهم في سرعة التعامل مع المستجدات الأمنية وحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار، هكذا استعدات وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين بمختلف محافظات الجمهورية.

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع داعش"، لجلسة 24 أغسطس، لتعذر حضور المتهمين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزراء الداخلية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل بمحافظة الشرقية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.

ضبطت شرطة السياحة والآثار، واقعتي حفر وتنقيب عن الآثار خلف معبد إدفو بأسوان، وتم القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الاثنين، 4 قرارات لوزير العدل المستشار عمر مروان، بمنح الضبطية القضائية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.