مباحث المصنفات توقع "لصوص النت" في حملة مكبرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنَّ ضباط مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالجيزة حملة مكبرة؛ استهدفت التصدي لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وضبط مرتكبيها. وأسفرت الجهود تحت إشراف اللواء محمود السبيلي عن ضبط 25 منشأة بدون ترخيص -بينها محلات بلاي ستيشن وألعاب إلكترونية- بمنطقة الشيخ زايد. Advertisements وشملت الجهود قضايا اشتراكات شبكة إنترنت تحايل القائمون على إدارتها على القانون باستخدام الاشتراك المنزلي للمحلات التجارية بدل من التجاري "الأغلى من حيث قيمة الاشتراك". وتمكنت الحملات من تحرير 80 مخالفة في العمرانية، و45 مخالفة في حدائق الأهرام مقابل ضبط 50 قضية متنوعة بنطاق حي إمبابة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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