مصر | نشرة حوادث الخليج 365: استنفار أمني بالقاهرة والجيزة استعدادا لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: استنفار أمني بالقاهرة والجيزة استعدادا لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:
محلات بلاي ستيشن وشبكات إنترنت".. مباحث المصنفات تضبط 175 قضية في الجيزة
شن ضباط مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالجيزة حملة مكبرة؛ استهدفت التصدي لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وضبط مرتكبيها.
استنفار أمني بالقاهرة استعدادا لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ
انهت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين لجان انتخابات (مجلس الشيوخ 2020) على مستوى المحافظة.
ارتفاع عدد المصابين في انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد لـ20 شخصًا
ارتفع ضحايا حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق الاوتوستراد، إلى مصرع عاملين وإصابة 18 آخرين جراء الحادث، جري نقلهم إلى المستشفى.
18 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة فتاة التيك توك شيماء شاكر
قال المحامى أشرف فرحات، إن المحكمة الاقتصادية، حددت جلسة 18 أغسطس الجاري، كأولى جلسات محاكمة المتهمة شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق تيك توك، وآخر يُدعى "مازن المميز"، بعد إحالتهما، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع.
الأمن العام يؤكد ما نشره "الخليج 365" حول سرقة فيلا محمود الخطيب
أكد بيان قطاع الأمن العام اليوم الإثنين، ما نشره موقع الخليج 365 أمس، حول القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، والتي تقيم بها إبنته، بحي الأشجار بمدينة 6 اكتوبر.
الإنذار عقوبة موظف تعدى على محامي شئون قانونية
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، العليا، بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة العامة للبترول- مدیر عام، بعقوبة الإنذار لتعدية بالقول علي أحد محامي الشئون القانونية بالشركة بعد انتهاءه من التحقيق مع احد زملائة قائلا "اللي في التحقيق شغل...".
فريق بحث لكشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري في البدرشين
شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريقا لكشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري، على يد مجهولين، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.