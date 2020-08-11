مصر | نشرة حوادث الخليج 365: استنفار أمني بالقاهرة والجيزة استعدادا لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

محلات بلاي ستيشن وشبكات إنترنت".. مباحث المصنفات تضبط 175 قضية في الجيزة

شن ضباط مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالجيزة حملة مكبرة؛ استهدفت التصدي لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وضبط مرتكبيها.

انهت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين لجان انتخابات (مجلس الشيوخ 2020) على مستوى المحافظة.

ارتفع ضحايا حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق الاوتوستراد، إلى مصرع عاملين وإصابة 18 آخرين جراء الحادث، جري نقلهم إلى المستشفى.

ارتفاع عدد المصابين في انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد لـ20 شخصًا

18 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة فتاة التيك توك شيماء شاكر

قال المحامى أشرف فرحات، إن المحكمة الاقتصادية، حددت جلسة 18 أغسطس الجاري، كأولى جلسات محاكمة المتهمة شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق تيك توك، وآخر يُدعى "مازن المميز"، بعد إحالتهما، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع.

الأمن العام يؤكد ما نشره "الخليج 365" حول سرقة فيلا محمود الخطيب

أكد بيان قطاع الأمن العام اليوم الإثنين، ما نشره موقع الخليج 365 أمس، حول القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، والتي تقيم بها إبنته، بحي الأشجار بمدينة 6 اكتوبر.