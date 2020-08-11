مصر | مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأطفيح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الطريق بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، كثافات مرورية إثر وقوع حادث سير وانقلاب سيارة ميكروباص أجرة وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة اثنين آخرين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي ومصابين بنطاق مركز أطفيح، جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقل رجال المرور، كما إنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أطفيح، تنسيقا مع فرقة شرق الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص أجرة بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وأسفر الحادث عن إنقلاب الميكروباص، ومصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وتم رفع حطام الحادث بواسطة ونش الإغاثة، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.