مصر | "محلات بلاي ستيشن وشبكات إنترنت".. مباحث المصنفات تضبط 175 قضية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "محلات بلاي ستيشن وشبكات إنترنت".. مباحث المصنفات تضبط 175 قضية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن ضباط مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالجيزة حملة مكبرة؛ استهدفت التصدي لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة عن ضبط 25 منشأة بدون ترخيص -بينها محلات بلاي ستيشن وألعاب إلكترونية- بمدينة الشيخ زايد.

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وشملت جهود الحملة التي شارك فيها العقيد محمد الجيار والمقدم حسام بكير قضايا اشتراكات شبكة إنترنت تحايل القائمون على إدارتها على القانون باستخدام الاشتراك المنزلي للمحلات التجارية بدل من التجاري "الأغلى من حيث قيمة الاشتراك".

وتمكنت الحملة من تحرير 80 مخالفة في حي العمرانية، و45 مخالفة في حدائق الأهرام مقابل ضبط 50 قضية متنوعة بنطاق حي إمبابة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.