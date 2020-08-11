مصر | ارتفاع عدد المصابين في انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد لـ20 شخصاً

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد المصابين في انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد لـ20 شخصاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع ضحايا حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق الاوتوستراد، إلى مصرع عاملين وإصابة 18 آخرين جراء الحادث، جري نقلهم إلى المستشفى.

وشهد طريق الاوتوستراد اليوم الإثنين، كثافات مرورية إثر وقوع حادث مروري، وإنقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي ومصابين بطريق الاوتوستراد، نطاق مركز الصف جنوب المحافظة.

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وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل يستقلها عمال بمصانع الطوب، حال عودتهم من عملهم إلى قرية الجزيرة الشقراء بمركز الصف، جنوب المحافظة، انفجر الإطار الخلفي للسيارة ما أدي إلى انقلابها ومصرع عامل وإصابة آخرين من مستقلي السيارة.

وجري نقل جثة المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفى الصف المركزي، بواسطة سيارات الإسعاف.

ورفع رجال المرور حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.