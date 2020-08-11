شكرا لقرائتكم خبر عن مزقوا جسدها بساطور وألقوها في ترعة.. أمير وصابرين يقتلان شقيقتهما في قنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت وحدة مباحث مركز قنا من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل جوال وملقاة داخل ترعة الكلابية بقرية أبنود التابعة لمركز قنا، إذ تبين أن وراء الجريمة أشقاءها بسبب خلافات أسرية.
وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة المدعوة «نادية.خ.ا» 23 سنة داخل جوال بترعة بمركز قنا.
وكشفت تحريات الرائد محمد مغربى، رئيس مباحث مركز قنا، بإشراف اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقي المجني عليها وهم «أمير» وشقيقته صابرين، بسبب خلافات أسرية، حيث قاما إلى قتلها وتقطيع جسدها باستخدام الساطور ووضعوها داخل جوال وألقوها داخل الترعة بعد ربط الجوال بالأحجار.
وتمكنت الشرطة من كشف الواقعة بعد مرور شهرين من وجود الجثة داخل المياه، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
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