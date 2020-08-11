شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء التصويت لمجلس الشيوخ داخل البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ، اليوم، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات، كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، فيما انتهى المصريون بالخارج أمس من التصويت فى تلك الانتخابات عبر البريد فى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أجنبية، فيما وقّع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأول، بمقر الهيئة الوطنية، بروتوكول تعاون مع الجامعة العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ.

وبالنسبة للمصريين فى الخارج، فقد انتهت عملية الاقتراع، مساء أمس، من خلال قيام الناخبين بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وطباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها داخل مظروفين إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية فى الدول التى يتواجد فيها الناخبون المصريون.

وتمكن المصريون بالخارج، الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم خلال الفترة من 25 حتى 31 يوليو الماضى، من تحميل بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وإقرار التصويت، وقام كل ناخب على حدة باختيار عدد المرشحين بالنظام الفردى مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التى ينتمى إليها المرشحون، فيما أبدى رأيه ببطاقة الاقتراع المخصصة للقائمة باختيار إما «أنتخب» أو «لا أنتخب»، نظرًا لوجود قائمة واحدة فى كل دائرة من الدوائر المخصصة لهذا النظام.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة من جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال بطاقات الاقتراع الخاصة بالناخبين فى الخارج، حيث من المقرر أن تستمر اللجان بمقر البعثات الدبلوماسية فى تلقى أوراق الاقتراع من الناخبين على مدار 4 أيام من 9 حتى 12 أغسطس.

من جانبه، دعا «لاشين» جموع المصريين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، وأكد أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل ناخب اسمه مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين، وبالنسبة للمصريين بالخارج فيحق لمن سجل بياناته على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من 25 حتى 31 يوليو الماضى أن يبدى رأيه فى الانتخابات عبر البريد.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية أن الشعب المصرى العظيم لديه قدر كبير من الوعى والحس الوطنى بواجباته تجاه بلدنا مصر الحبيبة، وهو ما سيدفعه للتصويت فى الانتخابات من أجل المشاركة فى استكمال بناء مؤسسات الدولة، ومنها مجلس الشيوخ الذى نص الدستور على انتخابه، وأضاف: «سيروا إلى المستقبل بخطوات ثابتة، واتخذوا من دماء الشهداء الذكية باعثًا، ومن رفع لواء الوطن غاية، ومن الديمقراطية طريقًا ومنهاجا، وضعوا وطنكم نُصب أعينكم، فإننا إلى زوال والوطن باقٍ.. صوتكم أمانة فى أعناقكم، وإن لوطننا علينا حقا وللمستقبل حقا، ولأبنائنا علينا ألف حق وحق، فصونوا الأمانة وأدوا الحق».

وشدد «لاشين» على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات، وأمناء اللجان، ومندوبى ووكلاء المرشحين، والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، بارتداء الكمامات، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى داخل اللجنة.

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ونوه بأن أهم الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

إلى ذلك، وفى إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين الانتخابات، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكل الأجهزة المعنية بالدولة فى تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

واتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين، ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على عملية الاقتراع.