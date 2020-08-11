شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن مكان لجنتك وعنوانها ورقمك بالكشوف من الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يمكنك الاستعلام عن لجنتك الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوانها ورقمك في الكشوف الانتخابية باستخدام الرقم القومى المكون من 14 رقمًا، للإدلاء بصوتك الانتخابى فى انتخابات مجلس الشيوخ عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الضغط على هذا الرابط.
وبالضغط يظهر لك هذا المربع لإدخال الرقم القومى كما فى الصورة:
وبعد كتابة الرقم القومى يظهر لك كل البيانات اللازمة للانتخابات كما فى هذا الجدول:
الرقم القومي (.............) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
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مركزك الإنتخابي:
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محافظة:
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مركز:
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العنوان :
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رقم اللجنة الفرعية:
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رقمك في الكشوف الانتخابية:
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تاريخ التصويت:
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11 - 12 أغسطس
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الوضع في مصر
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اصابات
95,492
-
تعافي
52,678
-
وفيات
5,009
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