شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد أعمال التطوير بمدينة العلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محافظ مطروح أعمال تطوير شارع العلمين الرئيسي حيث يتم تركيب خط مياه ال٧٠٠ مم الجديد وكذلك تطوير ميدان مدخل المدينة واقامة نافورة للارتقاء بالشكل الحضارى اللائق بمدينة العلمين.

كما استمع محافظ مطروح لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين ،مؤكدا على جهود المحافظة في الاسراع في تقنين الاراضى وفقا للقانون ١٤٤ لسنه ٢٠١٧ ،وكذلك تيسير إجراءات تقديم المواطنين للتصالح على عدد من مخالفات البناء وفقا للضوابط والشروط التى وضعتها الدولة مع التيسير على المواطنين وحثهم على الاسراع في تقديم طلباتهم لتقنين اوضاعهم وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعى والاقتصادى لهم،

كما قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين بجولة ميدانية بمدينة العلمين للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ والتى ستجرى غدا الثلاثاء وبعد غدا الاربعاء، مع تفقد عدد من اللجان بمدينة العلمين خاصة اللجنة الرئيسية بالمركز التكنولوجى بمجلس المدينة يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين للاطمئنان على الاستعدادات التامة باللجنة وتوافر كافة الخدمات.