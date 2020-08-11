شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطروح: تطهير وتعقيم لجان انتخابات «الشيوخ» لاستقبال الناخبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، جاهزية لجان انتخابات الشيوخ لاستقبال الناخبين، بانتهاء التجهيزات النهائية وتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية بإنارة مقرات اللجان بنطاق مدينة مرسى مطروح والقري التابعة لها وهي «سملا وعلوش والجراولة واطنوح وأبومرقيق والزيات وسيدي حنيش ومدرسة وادي الرمل والنصر وأولاد مرعي وابو لهو قبلي وبحري وحلازين والسوينات وأم الرخم والقصر».

أكد عبدالرازق على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية والوقوف على أية ملاحظات أو احتياجات مطلوبة والعمل على توفيرها بشكل فورى، وكلف محافظ مطروح رؤساء القري بالمتابعة الميدانية بالمرور وتجهيز المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ والمحدد لإجرائها بالداخل يومي 11/12 أغسطس الجارى.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح انه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمدينة من كهرباء ومياه وسنترال ونظافة وتعقيم، كما تم تجهيز أماكن ومظلات للانتظار، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وخاصة كبار السن والعمل على تيسير وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين، ويذكر أن عدد لجان الانتخابات بمدينة مرسي مطروح 58 لجنة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من تجهيز وتعقيم لجان الانتخابات لمجلس الشيوخ 2020 وتوفير سبل الراحة للناخبين خلال أيام الانتخابات يومي الثلاثاء والأربعاء بنطاق المدينة والقري التابعة لها .