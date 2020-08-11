شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ مطروح تتفقد مركز أطفال التوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح بتفقد ومتابعة سير الاعمال بمركز الرعاية النهارية للأطفال شديدي التوحد، وذلك للاسراع من الانتهاء منه فى اقرب وقت، لتوفير الرعاية المناسبة لهم والتخفيف عن أولياء أمورهم.

كان محافظ مطروح وافق فى يوليو الماضى على تخصيص مكان لاقامة المركز .بعد معاناة سنوات من عدم توافر مراكز طبية متخصصة لتقديم العلاج لهم.

واكدت نائب المحافظ على الاهتمام الذى يوليه محافظ مطروح بهؤلاء الاطفال وانه يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من كافة أعمال الانشاءات والمبنى وتجهيزه على أعلي مستوى لتقديم الرعاية المناسبة لهم ، ليكون مركزًا تعليميًا متخصصًا لأطفال التوحد بالمحافظة تيسيرا عليهم .يأتى ذلك بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح