شكرا لقرائتكم خبر عن الواحدات المحلية بشبين الكوم تكمل استعدادتها لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هناء عقيلة، رئيس مدينة شبين الكوم بالمنوفية، إن الوحدات المحلية بالمركز أكملت استعدادتها لانتخابات مجلس الشيوخ غدا، حيث تم إصلاح عطل كهربائي بقرية كفر العجايزة التابعة للمركز، نتيجة الضغط العالي، حتى لا يتكرر ويؤثر بأي شكل في عملية الاقتراع.

وأوضح عقيلة أنه تم رفع تراكمات القمامة من أمام المقار الانتخابية، مؤكدة أنه سيتم المتابعة المستمرة،ـ وذلك من أجل تيسير أي عقبات قد تواجه سير العملية الانتخابية.