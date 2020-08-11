شكرا لقرائتكم خبر عن فريق برنامج البيوتكنولوجي بـ«علوم حلوان» يفوز بـ5 جوائز في «SOLE Season7» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت كلية العلوم بجامعة حلوان الفريق الطلابى ببرنامج البيوتكنولوجى، والمشرفين على التدريب لفوزهم بخمس جوائز في مسابقة علي مستوي جامعات مصر "SOLE Season7" .

وأفاد الدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية أن فريق طلاب برنامج البيوتكنولوجى حصل على المركز الأول (مشاريع جماعية) باسم الجامعة، وفاز بالمركز الاول فى احسن عرض تقديمي، و حقق مركز اول وثانى فى احسن مشاريع فردية، ومركز ثانى فى الاسئلة العلمية .

وفى السياق ذاته تم تكريم الفريق المشارك فى المؤتمر الطلابى الخامس لمشاريع التخرج بكلية الطب بجامعة عين شمس لحصولهم على المركز السادس في مسابقة أفضل ١٠ مشاريع تخرج .

جدير بالذكر حصول طلاب البرنامج علي المركز الاول في مسابقة احسن فيديو علمي على مستوى كليات جامعة حلوان في مهرجان العلوم.