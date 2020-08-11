شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ بمراكز جنوب المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات المحافظ، بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومدي جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين، والتي ستنطلق غداً الثلاثاء على مدار يومي 11 و12 أغسطس الجاري.
شملت جولة نائب المحافظ تفقد عدد من نقاط تجمع التأمين، بمراكز أبو قرقاص، وملوي، وديرمواس، و مقرات عدد من اللجان منها مدارس (قاسم أمين الثانوية بنات، وصلاح سالم الابتدائية بالفكرية، وأم الأبطال بالفكرية، ومنشأة الفكرية الإعدادية، ومعهد الفكرية الإعدادي الثانوي بنين، ومعهد جمال إسماعيل الاعدادى الثانوي بنين بإتليدم، ومدرسة مصطفي التوني الإعدادية باتليدم)، بمركز أبو قرقاص، بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، ولجان مدارس (معصرة ملوي الابتدائية الجديدة ومعصرة ملوى الثانوية المشتركة، وملوي الثانوية بنات، والنهضة الابتدائية بنين، معهد ملوي الابتدائي الأزهري الجديد)، بمركز ملوى، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس المدينة، كما تفقد مدارس (البنين الابتدائية بديرمواس، والأمل للصم وضعاف السمع، والشهيد الرائد عمرو إبراهيم جبر الثانوية بنات، ولجنة وحدة صحة الأسرة بمنشأة سمهان) بمركز ديرمواس، بحضور المهندسة نبيلة محمود رئيس المركز.
وأكد نائب المحافظ، أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ، تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة، وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة، مشيراً إلى أن المحافظ وجه باستمرار المرور الدوري على مدار يومي التصويت لمتابعة سير عملية التصويت وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وحل أي مشكلات أو معوقات على الفور والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووجه نائب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان، وكذلك التأكد من تشغيل خطوط التليفونات وتوافر طفايات الحريق، للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.
يذكر أن محافظة المنيا، تضم (577) مركزاً انتخابياً، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية (3 مليون و468 ألف و575) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.
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