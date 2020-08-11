شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ بمراكز جنوب المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات المحافظ، بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومدي جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين، والتي ستنطلق غداً الثلاثاء على مدار يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

شملت جولة نائب المحافظ تفقد عدد من نقاط تجمع التأمين، بمراكز أبو قرقاص، وملوي، وديرمواس، و مقرات عدد من اللجان منها مدارس (قاسم أمين الثانوية بنات، وصلاح سالم الابتدائية بالفكرية، وأم الأبطال بالفكرية، ومنشأة الفكرية الإعدادية، ومعهد الفكرية الإعدادي الثانوي بنين، ومعهد جمال إسماعيل الاعدادى الثانوي بنين بإتليدم، ومدرسة مصطفي التوني الإعدادية باتليدم)، بمركز أبو قرقاص، بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، ولجان مدارس (معصرة ملوي الابتدائية الجديدة ومعصرة ملوى الثانوية المشتركة، وملوي الثانوية بنات، والنهضة الابتدائية بنين، معهد ملوي الابتدائي الأزهري الجديد)، بمركز ملوى، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس المدينة، كما تفقد مدارس (البنين الابتدائية بديرمواس، والأمل للصم وضعاف السمع، والشهيد الرائد عمرو إبراهيم جبر الثانوية بنات، ولجنة وحدة صحة الأسرة بمنشأة سمهان) بمركز ديرمواس، بحضور المهندسة نبيلة محمود رئيس المركز.

وأكد نائب المحافظ، أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ، تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة، وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة، مشيراً إلى أن المحافظ وجه باستمرار المرور الدوري على مدار يومي التصويت لمتابعة سير عملية التصويت وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وحل أي مشكلات أو معوقات على الفور والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه نائب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان، وكذلك التأكد من تشغيل خطوط التليفونات وتوافر طفايات الحريق، للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.

يذكر أن محافظة المنيا، تضم (577) مركزاً انتخابياً، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية (3 مليون و468 ألف و575) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

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