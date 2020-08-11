شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد جميع اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الانتهاء من كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية وجاهزية جميع لجان الاقتراع بالمحافظة، حيث قام المحافظ بثلاث جولات على مدار اليوم تفقد فيها جميع المقرات الانتخابية وعددها ٤٣ مقرا بقرى ومراكز قطور والمحلة وسمنود وكفر الزيات وطنطا.

وخلال الجولة تأكد المحافظ من توافر جميع الأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية وتركيب المظلات للتيسير علي المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، وكذلك توافر جميع الإجراءات الاحترازية من أدوات تطهير وتعقيم، كما تفقد المحافظ مقرات إقامة قوات التأمين وتأكد من جاهزيتها وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وفي نهاية اليوم زار المحافظ وبرفقته اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة مقر اللجنة العامة بإستاد طنطا للتأكد من توافر جميع الأدوات الخاصة بالقضاة.

رافق محافظ الغربية في الجولة رؤساء مدن قطور والمحلة وسمنود وكفر الزيات وطنطا.