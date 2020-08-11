شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزاله الإشغالات بمدينة بورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت إدارة الاشغالات في مجلس مدينة بورفؤاد، الاثنين، حملة مكبرة لإزالة ما يعيق الطريق والاستجابة لشكاوى المواطنين من وجود حواجز أمام المحلات والمنازل وسرعة إزالتها. وقامت إدارتا الاشغالات والمتابعة برفع حواجز إسمنتية وإشغالات أمام مداخل بعض العقارات والمحلات تعيق طريق المارة، مع استمرار المتابعة والمرور لرفع أي إشغالات بالمدينة. كما قامت لجنة الاشتراطات والإجراءات الصحية بالمطاعم والكافيتريات والمشكلة من إدارات الرخص والإشغالات والمتابعة بمجلس مدينة بورفؤاد،بالتعاون والتنسيق مع لجنة مراقبه الأغذية والتفتيش والصحة بالمحافظة، بالمرور على المحلات والمطاعم والتأكد من مطابقة مدد الصلاحية للأطعمة والالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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