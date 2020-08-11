شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تستقبل طلبات أصحاب البطاقات لتسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لأصحاب بطاقات الدعم المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، حيث إنه من خلال رقم هاتف المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شىء يفيدهم عن منظومة الدعم.

وكانت الوزارة قد أتاحت من خلال الموقع الإلكترونى خدمات استخراج بطاقات الفصل الاجتماعى، وهو استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى مع استمرار خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال الموقع، مع دراسة كيفية إتاحة تقديم طلب من خلال الموقع بشأن حذف أحد أفراد الأسرة المتوفين والمقيد على البطاقة بدلا من الذهاب إلى المكاتب أو تقديم طلب أيضا لإيقاف صرف السلع لأحد الأفراد فى حالة سفره خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بجانب أيضا استمرار كافة هذه الخدمات بمكاتب التموين ومراكز الخدمة المتطورة فى مختلف المحافظات.