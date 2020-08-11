شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية: العملية الانتخابية بالخارج تسير بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه حتى الآن تتلقى اللجان الانتخابية بالخارج مظاريف البريد التي تحتوى بطاقات اقتراع المواطنين فى انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه أمس واليوم كان سير جيد جدا في العملية الانتخابية والأمور تسير على ما يرام.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن تجربة الاقتراع بالبريد جديدة وفخورين بها لأن بها قدر كبير من التيسير على المواطنين في الوقت الحالي والهدف منع حدوث تجمعات حفاظا على صحة المواطنين في الخارج مع المحافظة على حقهم في الاقتراع وهذا في حد ذاته نجاح.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزارة الخارجية شكلت غرفة عمليات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج وتذليل العقبات ونقل أي شكاوى من المواطنين وإيصالها للهيئة العامة للانتخابات، وبشكل عام الأمور ميسرة.

كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج قد كشفت عن تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج في يومها الثانى.

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وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "مكنتش متوقعة كمية الاستفسارات التى وردت لغرفة العمليات التى شكلتها الوزارة، ما يعكس اهتمام المصرى فى الخارج وتلبية نداء دولته".

وأكدت وزيرة الهجرة، أن غرفة العمليات بدأت عملها منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تاريخ وموعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين فى الخارج، لافتة إلى أن هناك خطا مفتوحا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لحل أى شكاوى والرد على استفسارات المصريين فى الخارج.

وتابعت الوزيرة: "نناشد المصريين فى الخارج بسرعة إرسال المظاريف لمكاتب البريد قبل انتهاء اليوم"، موضحة أن الوزارة سترفع لرئيس مجلس الوزراء تقييما شاملا لتجربة انتخابات الشيوخ بالخارج بالبريد السريع، موضحة أن الوزارة تلقت اليوم صورا للمصريين بالخارج أثناء توجههم لمكاتب البريد للمشاركة بانتخابات الشيوخ بالخارج .

ووجهت وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج قائلة :"بشكر كل الكيانات والجاليات المصرية بالخارج الذين يمثلون القوى الناعمة لمصر"، مضيفة :"نوافى الهيئة الوطنية للانتخايات بكافة الملاحظات والطلبات".