شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو كاتبة جريئة تنتحر فى هولندا.. هذه قصة المغربية نعيمة البزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدمت الكاتبة الهولندية من أصول مغربية نعيمة البزاز على الانتحار، عن عمر يناهز الـ 46 من عمرها، مخلفة وراءها زوجا وطفلتين، وأعلن نبأ انتحار الكاتبة المغربية الشابة، الكاتب المغربى الهولندى عبد القادر بنعلى، حسبما ذكرت المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعى.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على الأسباب التى دفعت الكاتبة نعيمة البزاز للانتحار