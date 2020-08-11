شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة مصطفى حفناوى بعد وفاته: "لسه بحبك وهفضل أحبك لحد ما أجيلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت مرام محمود، على توديع صديقها المقرب البلوجر مصطفى حفناوي، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات، إثر غيبوبة تعرض لها منذ أيام نتيجة تشخيص خاطئ أدى إلى نزيف في المخ، برسالة مؤثرة عبر حسابها بانستجرام، ومجموعة صور تجمعهما.

وكتبت مرام محمود الذى شاركت حفناوى فى الكثير من الفيديوهات والمنشورات السابقة، عبر حسابها "أيوة كنت لسه بحبك وهفضل أحبك لحد ما أجيلك الصبر من عندك يارب".

وكان أعلن المدون محمود عبد المنعم، وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

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يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة ، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات.

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتاب رواد السوشيال ميديا حالة كبيرة من الحزن، وذلك عقب وفاة البلوجر الشهير مصطفى حفناوى، إثر مرضه مؤخرا عقب أيام من تدهور حالته الصحية، وفقا لتشخيص خاطئ فى أحد المستشفيات، ليصاب فى النهاية بجلطة فى المخ، وخلال التقرير التالى نتعرض لمعلومات عنه.