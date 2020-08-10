شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية في جولة مفاجئة للتأكد من الاستعدادات النهائية لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور طارق رحمي بالمرور على 9 مقار انتخابية بقرى ومدن طنطا وكفر الزيات، للتأكد من توافر كل الوسائل التأمينية والتجهيزات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ من أثاث وأدوات وتطهير ومستلزمات أخرى.
ووجه المحافظ رؤساء المدن بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير اللجان أثناء الانتخابات، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وإلزامهم بارتداء الكمامات أثناء الإدلاء بأصواتهم، مع وجود أدوات التطهير داخل المقار الانتخابية، بالإضافة إلى زيادة عدد الترابيزات باللجان حتى تتم العملية الانتخابية بالشكل الحضاري.
جدير بالذكر أن عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة هي 804 لجان بإجمالي 3 ملايين و327 ألف و350 مواطنا لهم حق التصويت.
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