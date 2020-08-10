نائب رئيس جامعة المنوفية تستقبل لجنة متابعة اختبارات القدرات من «الأعلى للجامعات»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت الدكتورة نانسى أسعد، نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، لجنة متابعة اختبارات القدرات الموفدة من المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة سير الاختبارات بكليات الجامعة لطلاب شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٠.
ورافقت أسعد اللجنة للاطمئنان على سير الاختبارات بكليتى الإعلام والتربية الرياضية، وتفقدت تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتذليل أى عقبات تواجه الطلاب، مشيرة إلى تخصيص مكان مجهز لمساعدة الطلاب وطباعة إيصال التسجيل وتوجيه الطلاب لأماكن الاختبارات.
وأكدت أن اختبارات القدرات بدأت من السبت ٨ أغسطس وتستمر حتى ٢٠ أغسطس ولم يتم تسجيل أى شكوى أو مشكلة، وانتظام العمل مع توافر كافة سبل الوقاية والحماية للطلاب والقائمين على أعمال الملاحظة وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتطبيق إجراءات التباعد وتوزيع الطلاب فى اللجان على مسافات بينية لضمان سلامة الطلاب
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