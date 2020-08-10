شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت محافظة القليوبية، الإثنين، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، بمراكز ومدن بنها وطوخ وكفر شكر. وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة، أن مركز ومدينة بنها سجل الإثنين أعلى معدلات في الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل اليوم مدن ومراكز الخانكة والعبور والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب وقها أي حالات إصابة جديدة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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