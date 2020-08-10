شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقيل رئيس الوحدة المحلية لقرية محله مرحوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة مرحوم، لتراكم القمامة وعدم جاهزية المقرات للانتخابات بالقرية. كما قرر مجازاة نائب رئيس مركز ومدينة طنطا لعدم المتابعة وإهماله في عمله. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ، رافقه خلالها رؤساء مراكز طنطا وكفر الزيات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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