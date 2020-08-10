شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لنائب وزير الزراعة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن مبادرة تطوير نقاط تجميع الالبان هي المنفذ التسويقي لصغار المربيين ومنتجي الالبان وتيسيرا عليهم تم صدور القرار الوزاري رقم 94لسنة 2020 المتعلق باصدار تراخيص التشغيل لمراكز تجميع الالبان من قبل تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات

جاء ذلك اثناء زيارتة قرية ابشواي الملق بمركز قطور لتفقد نقاط تجميع اللبن ضمن مبادرة تطوير نقاط تجميع الالبان الذي اطلقها وزير الزراعه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية.

تأتي هذه المبادرةبالتعاون مع الانتاج الحربي حيث انه سيقوم بتوفير مستلزمات نقاط التجميع لتطويرها والنهوض بها والوصول إلى اعلي مواصفات قياسيه للنقاط.

وقال نائب وزير الزراعه ان البنك الزراعي المصري يوفر قروض بفائدة 5%متناقصه لاصحاب مزارع الحيوانات والدواجن وكذا نقاط التجميع.

وأكد الصياد أن نقاط التجميع التي سيتم تطويرها ستمنح شهادة الأيزو وذلك بعد تطويرها بالكامل ورفع كفاءة مواصفات اللبن القياسية بها كنسبة الدهن باللبن لاتقل عن 3،5% والموادالصلبه8،2% والعد البكتيري أقل من 5 ملايين، مضيفا أنه سيتم تزويد نقاط التجميع بالحلابات النقاله (الحلابات المزدوجة) ووحدة الشيلر (تبريد مفاجئ لخفض درجة حرارة اللبن ) وفلاتر تنقية اللبن من الشوائب واجهزة قياس اللبن وغيرها من المستلزمات الحديثة.

قال نائب وزير الزراعه أنه سيتم توفير اماكن لتسويق الالبان والمنتجات الخاصه بأصحاب نقاط تجميع الألبان كالمصانع الخاصه بتصنيع منتجات الالبان

وشدد على مديرية الطب البيطري بتسهيل الخدمات للمزارعين واصحاب المزارع وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم. موجها بضرورة استيفاء جميع البيانات اللازمة لنقاط تجميع الألبان وحصرها على وجة السرعه من قبل مديرية الزراعه بالغربية للعمل باسرع وقت على تطويرها

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ان مبادرة تطوير نقاط تجميع الألبان الهدف منها رفع كفاءتها ورفع معدلات الآدلاء بها لتواكب الاشتراطات الدولية وفتح آفاق أكثر للتصدير.

أكد سليمان أن البنك المركزي قد وافق على إستثناء صغار المربيين من العاملين في مجال إناث الماشية ومجال مراكز تجميع الألبان ومجال تربية الدواجن من الشرط القانوني للتمويل واصبح تيسير تمويل المشروعات لأقصي درجةوذلك لان صغار المربيين يمتلكون من 70ال80%من الثروة الحيوانية

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وطالب أصحاب النقاط والمزارع بضرورة وجود اماكن لتسويق الألبان كما طالبوا بتوفير منافذ من خلال الطب البيطري للادوية اللازمة لعلاج الحيوانات وتوفير اللقاح للحيوانات حتي لايصبحوا فريسة لغش التجار وغلاء الاسعار

يذكر ان مراكز تجميع الالبان تصل لعدد348علي مستوي مراكز المحافظه ويعد مركز قطور من اكبر مراكز تجميع الالبان حيث يوجد به 74مركز من اجمالي مراكز التجميع بالمحافظه