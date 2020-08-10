شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تستعرض تقريرًا أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في غينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحده ورئيس منظمه الأمم المتحده للجريمه والمخدرات، عرضًا وتقريرًا أمام مجلس الأمن للمره الثانيه خلال أسبوع.

وكانت المره الأولي 6 أغسطس، باستعراض العلاقه الوثيقه بين الارهاب وعصابات الجريمه المنظمه بشكل عام وعلي مستوي العالم والاجراءات الواجب اتخاذها والتنسيق المطلوب بين الدول للتصدي لهذا الخطر الذي يتواطأ فيه خطرين جسيمين ويعملا معا لضرب الامن والسلم ومكتسبات التنميه.

وعرضت كيف تستفيد الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة من بعضها البعض والأثر البالغ لوباء كورونا، الذي سيكون لأثره الاقتصادي العميق المؤدي للبطاله والفقر وخاصه بين النساء والشباب والاطفال الذين يشكلون الحلقه لأضعف والأكثر هشاشه في مجال الاتجار في البشر.

واستعرضت «والي»، الاثنين، الوضع التفصيلي لغينيا بيساو، التي تعاني من مشكلات سياسية عميقة ومشكلات اقتصادية واجتماعيه ترتبط بها.

وأكدت التزام المنظمة بالاستمرار بالعمل في غينيا بيساو وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصله وزياده حجم الدعم المقدم لتدريب الأجهزه الأمنيه وبرامج حمايه الموانئ والحدود.

وأكدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن دعمها للدور الحيوي الذي تلعبه منظمة الامم المتحده للجريمه والمخدرات في دعم الأجهزة الأمنيه ومساندتها لمجهودات ارساء السلام والأمن والتصدي للضغوط المتصله بوباء كورونا.

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وأشادوا بجهود «unodc» التي نتج عنها ضبط عده أطنان من مخدر الكوكايين وضبط المهربين ومصادره أصولهم.