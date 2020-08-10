شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلن الطوارئ استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتامين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع لانتخابات الغرفة التشريعية الثانية مجلس الشيوخ التي تجري في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار شاكر، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية، من تأمين التغذية الكهربائية لكافة اللجان والمقار الانتخابية وتأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات، وسرعة اتخاذ اللازم في حالة وجود أي عطل.
وأضاف أنه يجري أيضا المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية كما صدرت تعليمات بوقف جميع اعمال الصيانة اثناء فترة الانتخابات مع وجود فرق طوارئ مجهزة باحدث السيارات والاجهزة للعمل في حالة الطوارئ في الأماكن التي تحتاج لذلك، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع وتجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.
وأكد حرص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوي الجمهورية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.
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