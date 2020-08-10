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قطاع الأخبار: بث بروموهات تحفيزية للمواطنين «انزل شارك خليك إيجابي»

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار في التليفزيون المصري، إن قطاع الأخبار، استعد لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ التي تجري غدا في جميع أنحاء الجمهورية، وبدأ القطاع في بث بروموهات تحفيزية للمواطنين تحت شعار «انزل شارك خليك إيجابي».

وأشارت إلى أن هذه البروموهات تذاع على قنوات التليفزيون المصري، وقطاع القنوات المتخصصة بالاضافة إلى قطاع الأخبار.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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  • تعافي

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  • وفيات

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