شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس زوجة متهمة بقتل زوجها بسلاح أبيض في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة الابتدائية بمركز سمالوط شمال المنيا، حبس متهمة بقتل زوجها 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع جريمة قتل بمركز سمالوط، وعلي الفور انتقل رئيس مباحث مركز سمالوط شرق ومعاوني المركز لفحص البلاغ، حيث تبين قيام سيدة تدعى "ن.ف" 30 سنة، بقتل زوجها "ع.م" 40 سنة، موظف ببنك، وتسديد أكثرمن 22 طعنة نافذة لة بأماكن متفرقة من جسده مستخدمة سلاح أبيض "مطواه"، بسبب خلافات بينهما ونشوب المشاجرات بينهما بشكل مستمر وسوء معاملته لها.

تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.