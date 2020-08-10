شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يقوم بجولة ليلية على اللجان الانتخابية في أبوحمص (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بجولة ليلية على اللجان الانتخابية فى مركز أبوحمص للوقوف على جاهزية المقرات الانتخابية وأعمال التعقيم للجان، تمهيدًا لاستقبال الناخبين للإدلاء باصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

محافظ البحيرة يقوم بجولة ليلية على اللجان الانتخابية فى أبوحمص

وتفقد المحافظ المقرات الانتخابية بمدارس أبوحمص الرسمية المتميزة لغات ومدرسة بنات أبوحمص الابتدائية ومدرسة الزهراء الابتدائية، ورافقه خلال الجولة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والعقيد شريف عبد البارى، المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير المساعد، والدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعد الله رشوان، رئيس مدينة أبو حمص.

محافظ البحيرة يقوم بجولة ليلية على اللجان الانتخابية فى أبوحمص

محافظ البحيرة يقوم بجولة ليلية على اللجان الانتخابية فى أبوحمص

محافظ البحيرة يقوم بجولة ليلية على اللجان الانتخابية فى أبوحمص

محافظ البحيرة يقوم بجولة ليلية على اللجان الانتخابية فى أبوحمص

محافظ البحيرة يقوم بجولة ليلية على اللجان الانتخابية فى أبوحمص