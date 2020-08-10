شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: «لو طالب ليه 20 درجة في التظلمات هجيب للمصحح إعدام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه يتم فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة من خلال الكنترول وبأرقام سرية، مضيفًا: «لو طالب ليه 20 درجة هجيب إعدام للي صحح له الورقة».

وأوضح حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، أن «التظلمات موضوع مهم وحساس وهناك كنترول يدير العملية، وبالتالي التظلمات تدار من خلال كنترول بأرقام سرية، ولو ليك حق هتاخده».

وتابع: «يتم فحص أرواق الإجابات بناء على معاير.. والتظلمات ليست إعادة تصحيح، ولكن الطالب يرى كراسته ويتم فحص الإجابات التي إذا لم يتم تصحيحها، وأخطاء جمع الدرجات».