شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار داخل قاعد للجيش الأمريكى على الحدود بين العراق والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر أمنية عراقية اليوم وقوع انفجار داخل قاعدة عسكرية للجيش الأمريكى على الحدود بين العراق والكويت بعد استهداف جماعة شيعية مسلحة القاعدة العسكرية. وأضافت أن جماعة شيعية مسلحة قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأمريكى قرب الحدود مع الكويت

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