شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصطفى حفناوى وتطورات الأوضاع فى لبنان.. تابع أبرز الأخبار مع محمد أسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top 7 أهم القصص الخبرية التى حدثت على مدار اليوم، الإثنين، 10 أغسطس، والتي يقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لـ"الخليج 365" على مواقع التواصل الاجتماعى.

تضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها الرئيس السيسي يوجه باستمرار تقديم المساعدات العاجلة للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث وصلت صباح اليوم الطائرة الثالثة للمساعدات، محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية، وفي نفس الوقت قدمت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب استقالتها بالكامل، خاصة بعد تزايد أعداد وفيات الانفجار إلى 162 وفاة حتى الآن.

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وعلى صعيد آخر، استمرار عمليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، أما في مصر فسيبدأ التصويت غدا، الثلاثاء، ووزير التعليم العالى يعلن عن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات بداية من يوم 22 أغسطس بعد انتهاء اختبارات القدرات، وقد أكد الوزير إن منظمة التنسيق تعمل إلكترونيا، ولا داعي لأن يذهب الطلاب إلى مكتب التنسيق بأنفسهم.

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ20 مليون حالة حول العالم، وسط مخاوف من وجود موجة ثانية للفيروس في مصر، وقد شددت وزارة الصحة والسكان على الجميع باتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية.

أما على الجانب الرياضي، فقد قرر اتحاد الكرة تأجيل لقاء النادي المصري أمام حرس الحدود ضمن مباريات الدوري، وذلك بعد ثبوت إصابة 16 فرد من فريق النادي المصري بفيروس كورونا، وقد أكد الاتحاد أن هذه الإصابات حدثت بسبب إهمال من مسئولين النادي وأعضاء الفريق.

ونعى الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي، وذلك لوفاته بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ، حيث شعر "مصطفى" بتعب مفاجئ وأصيب بضمور تام في الجزء الأيسر من المخ.

Top 7 هى خدمة إخبارية يومية يقدمها ”الخليج 365”، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.