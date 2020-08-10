شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: من يتخلف عن المشاركة فى انتخابات الشيوخ ستطبق عليه الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن الصمت الانتخابى لانتخابات مجلس الشويخ بدأت ظهر السبت الماضى، وكافة المرشحين في الانتخابات التزموا بهذا الصمت الانتخابى، موضحا أنه لم يرد للهيئة الوطنية للانتخابات حتى هذا التاريخ أي شكوى أن هناك أحدا من المرشحين خالف الصمت الانتخابى، وأضاف خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز: نحن دعينا الصحفيين والإعلاميين الذين يستطيعون أن يدعو المصريين للنزول بكثافة للتصويت في الانتخابات، وليس لدعوة لمرشح أو قائمة انتخابية معينة يصوت لها المصريون في الانتخابات المتعلقة بمجلس الشورى.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن من يتخلف عن المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ ستطبق عليه الغرامة وفقا للقانون.

وفى وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة انتهت من تسليم 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أمس الأحد، المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم الوقاية من جائحة فيروس كورونا، لاستخدمها أثناء عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الايادي، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.