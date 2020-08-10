شكرا لقرائتكم خبر عن موجز التريندات.. السيسى صانع التاريخ يغزو تويتر.. ونعى مصطفى حفناوى يجتاح السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجزا إخباريا جديدا لاستعراض أبرز الموضوعات التى اهتم المصريون بالبحث عنها اليوم، أعده الزميل محمد محسوب، وقدمه الزميلان رامي الحلواني وشروق وجدي. تناول موجز التريندات، تريند سيطر على جميع وسائل التواصل الاجتماعى وهو عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيامن وتم تشييع جنازته اليوم.

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات.

كما تطرق الموجز للحديث عن اهتمام المصريين بالبحث عن انتخابات مجلس الشيوخ، حيث دشن رواد تويتر كمان عبارة "إنزل_ شارك" وهى عبارة عن دعوات للمواطنين بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستبدأ خلال ساعات.

كما زادت عمليات بحث الكثيرين على مجلس الشيوخ على جوجل من حيث اللجان التي سيدلى أمامها المواطنين بأصواتهم كذلك.



موجز تريندات تلفزيون الخليج 365

وتطرق الموجز لتدشين رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر #السيسي_صانع_التاريخ ، عن إنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة السابقة. وجاءت تغريداتهم كالتالى: أعز الله مصر برجالها الشرفاء قيادة وجندا وشعبا وأرضا، تحيا مصر دائما وأبدا.. #السيسي_صانع_التاريخ وغيرها من التغريدات التي عبرت عتقدم مصر خلال الفترة الحالية في مختلف المجالات.

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وسلط الموجز الضوء على تعرض الفنانة أمينة خليل للانتقادات، بعد انتشار صورة لها مع خطيبها عمر طه والسيناريست تامر حبيب خلال إجازتها في الساحل الشمالي. وظهرت أمينة خليل فى الصورة بالمايوه الأسود وترتدي فوقه كاش مايو، وكانت تتوسط خطيبها والسيناريست تامر حبيب.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صور الخطوبة، منتقدين الفستان الذي ظهرت به أمينة خليل واصفين اياه بـ "المكشوف".

وكانت قد احتفلت أمينة خليل بخطوبتها ، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبةً للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حسبما أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج الفن الشهير "عرب وود".



جانب من موجز التريندات

كما سلط الموجز الضوء على لقاء الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبدأت المباراة في التاسعة من مساء اليوم الاثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

ويحتل الزمالك، المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 34 نقطة، جمعها من 17 مباراة، حقق خلالها الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 4 مباريات، وهُزم في 3 مواجهات