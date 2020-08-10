شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يدلي بصوته في المدرسة التحريبية بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يدلي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بصوته في عملية انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسه القاهره التجريبية الجديده بالتجمع الخامس، بجوار قسم القاهره أول، وذلك في الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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