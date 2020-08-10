شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي المناخ يتابع اللمسات النهائية علي انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ، اللمسات النهائية لتجهيز اللجان الانتخابية بمدارس الحى. وتم تجهيز لجنة مدرسة ناصر الإعدادية للبنات ومدرسة بورسعيد الابتدائية بالمنطقة الأولى أمام قسم المناخ، ومدرسة الزهراء بمنطقة الكويت، كما تم إعداد الحجرة المؤمنة لحفظ الصناديق في كل لجنة، وتم متابعة صيانة وتجهيز دورات المياه داخل المدارس، والتأكد من الإضاءة العامة ومولدات الكهرباء، وتمت أعمال النظافة والتعقيم والتطهير داخل وخارج المدرسة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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