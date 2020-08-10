شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انتخابات «الشيوخ» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، التي تم تشكيلها لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقرر إجراؤها الثلاثاء الأربعاء، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، والدكتور أشرف حماد، مدير الاتصال السياسي.

وتابع المحافظ سير العمل وتجهيزات غرفة عمليات الديوان العام، والتأكد من التواصل الدائم بغرف العمليات الفرعية الموجودة بكل مركز ومدينة لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان وتلقي بلاغات المواطنين ورصد أي مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والعمل على حلها، وغيرها من المعلومات والبيانات المطلوبة خلال عملية الاقتراع.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته خلال تفقده عدد من المراكز واللجان الانتخابية بضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة كافة المشاركين في العملية الانتخابية من ناخبين ومشرفين على الانتخابات والقائمين على أعمال التأمين، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية، وكذلك متابعة مواعيد فتح وغلق اللجان لاستقبال الناخبين ورصد معدلات التصويت أولاً بأول.

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وتفقد محافظ بني سويف الغرفة المركزية بمقر ديوان عام المحافظة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مطمئنا على توافر كافة التسهيلات لقيام أعضاء الغرفة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، موجها التنفيذيين المعنيين بمتابعة أعمال الغرفة مع مكتب المستشار العسكري لتوفير أية متطلبات مستجدة أولا بأول.

كان المحافظ استقبل بمكتبه اللواء سامي محمد سعد بدر، قائد قوات تأمين بني سويف، في حضور العقيد وفقي سعد حسن، المستشار العسكري للمحافظة، حيث تمت مناقشة خطة الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري والجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

وأتمت المحافظة ترتيباتها من خلال تجهيز 481 مركزاً انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال مليون و875 ألف و726 مواطن ممن لهم حق التصويت والاقتراع بكافة مدن ومراكز المحافظة.