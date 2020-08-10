شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تجديد تكليف عدد من قيادات جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عددا من القرارات الجديدة شملت تكليف الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، بالإشراف على مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ووحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالجامعة، وتجديد قيام الدكتور ماهر حسب النبي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بمشتهر للعمل مستشارا لرئيس الجامعة للبحث العلمي ومشرفا عاما على وحدة حساب البحوث العلمية بالجامعة.

وتجديد تكليف الدكتور كريم الدش الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا- منسق برنامج هندسة إدارة مواقع التشييد (ساعات معتمدة) للقيام بمهام المدير الأكاديمي بفرع جامعة بنها بالعبور وتجديد تكليف الدكتور ياسر نور الدين الأستاذ المساعد بقسم المسالك البولية بكلية الطب البشري نائبا للمدير الأكاديمي لشئون التعليم والطلاب بفرع جامعة بنها بالعبور وتجديد تكليف الدكتور حازم عليوه الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة بمشتهر نائبا للمدير الأكاديمي لتطوير البرامج بفرع جامعة بنها بالعبور.

وتضمن القرار تجديد تكليف الدكتور سعد محمود سعد الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري مديرا لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة وتكليف الدكتور علاء عبدالغفار الأستاذ بكلية الطب البيطري نائبا لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، وتجديد تكليف الدكتور محمد سعيد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا مستشارا لرئيس الجامعة للشئون الهندسية والمتابعة الفنية لمشروعات الجامعة الإنشائية، وتجديد تكليف الدكتور أشرف توفيق شمس الدين الأستاذ بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق رئيسا لهيئة المستشارين القانونيين.

وشملت القرارات ندب الدكتور إسلام الشعراوي المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا للعمل مديرا تنفيذيا للمعلومات بالجامعة (cio)، وتكليف الدكتور شادي يحيى المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا نائبا للمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (cio)، وتكليف الدكتور مهران مختار الأستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة للعمل مدير تنفيذي لمكتب العلاقات الدولية، وتجديد تكليف الدكتور سيد شريف المدرس المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة للقيام بأعمال المراجعة المالية للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالإدارة العامة للحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بإدارة الجامعة.