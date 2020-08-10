شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه بتسليم مضبوطات الألعاب النارية والمواد الكيماوية للقوات المسلحة و«التموين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال لقائه مع المستشار بكر عبدالعزيز، المحامي العام لنيابة بورسعيد، الاثنين، سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن حاويات الألعاب النارية المتحفظ عليها على ذمة قضايا ضبطها أثناء محاولة إدخالها للبلاد عن طريق التهريب رغم أنها مواد محظور استيرادها لأنها في حكم المفرقعات.

وطلب اللواء عادل الغضبان من المحامي العام تسليم حاويات الألعاب النارية إلى القوات المسلحة للتعامل معها وتأمينها.

وناقش محافظ بورسعيد مع المحامي العام سرعة الإفراج عن المواد الكيماوية المتحفظ عليها في الميناء على ذمة قضايا جمركية وتسليمها إلى وزارة التموين للتصرف فيها.