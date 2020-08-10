شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنصح بتناول 10 أكواب مياه يوميا للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا».

وناشد مجاهد المواطنين تجنب لمس الأسطح غير النظيفة وشرب 10 أكواب مياه يوميا والالتزام بكل الإجراءات الوقائية وعدم تناول أدوية المناعة والفيتامينات بدون استشارة طبيب لدعم المناعة والوقاية من «كورونا»، مشيرا إلى أن مصر تتواصل مع كل الجهات الدولية التي تجري تجارب على لقاحات للحصول.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «هناك تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث توجد سيارات إسعاف أمام مقار اللجان الانتخابية مع رفع درجة الاستعداد للقصوى في المستشفيات»، مشيرا إلى وجود 7 آلاف فرقة طبية و2850 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين الانتخابات.

وأوضح أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا» خلال الانتخابات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعوامل التهوية باللجان، مناشدا المواطنين ارتداء الكمامات والإجراءات الوقائية خلال المشاركة في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الوزارة ستوفر كمامات وكحول في اللجان الانتخابية مع إجراء تعقيم للجنة كل ساعة، لافتا إلى انه تم تعيين موظف بكل لجنة انتخابية لتنظيم الطوابير والتأكد من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وحول عدم الالتزام بارتداء بالكمامة في الوقت الراهن قال: «الالتزام انخفض بالفعل عن الفترة السابقة ونجدد التأكيد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية، فيروس كورونا لم ينته في مصر حتى الآن ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية».

وتابع: «تم إعادة 21 مستشفى لعزل مصابي كورونا للعمل مرة أخرى وهذا ليس له علاقة بالموجة الثانية، الأهم في الوقت الحالي هو اتباع الإجراءات الاحترازية فالتزايد الطفيف لا يعني وجود موجة ثانية»، مردفا: «95.3% نسب شفاء الحالات المتوسطة من غير أصحاب غير الأمراض المزمنة، و78.4% للحالات المتوسطة من أصحاب الأمراض المزمنة، و99% للحالات البسيطة».

وأردف: «تم صرف العلاج لمليون و800 ألف ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة»، مناشدا أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية لتلقي خدمة الكشف وصرف الدواء بالمجان ضمن مبادرة الرئيس.

وأوضح أن مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة توفر 108 أصناف دواء، مشيرا إلى أن المبادرة التي تشمل أمراض القلب والسكر ستضم مرض الفشل الكلوي خلال الفترة المقبلة.

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وحول إمكانية عودة إجراءات الإغلاق بسبب «كورونا» قال «ما نطلبه من المواطنين هو الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم وعلى عملهم»، معلقا «احمي نفسك ومن حولك».

وتابع: «زيادة أعداد كورونا طفيفة وسببها تجمعات العيد والدولة مستعدة، كل التوقعات بشأن الموجة الثانية واردة، لكن لا أحد يستطيع تحديد موعدها والأهم هو الإجراءات الاحترازية».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن التحالف الدولي سيوفر لمصر 20% من احتياجاتها من اللقاح الخاص بـ«كورونا» فور تصنيعه بعد الانتهاء من التجارب.